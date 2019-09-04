المجر تتهم سورياً من داعش بـ "قطع رأس إمام مسجد"

Advertisements Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت النيابة العامة المجرية الثلاثاء في بيان توجيه اتهامات إرهاب وارتكاب جرائم ضد الانسانية إلى سوري كان قيادياً في تنظيم داعش.



وأضحت الشرطة المجرية أن الشاب السوري في السابعة والعشرين من العمر ويدعى حسن ف. وقد اتهم بالمشاركة في قطع رأس إمام مسجد في مدينة السخنة السورية، وبقتل 3 أشخاص آخرين في محافظة حمص في الثالث عشر والخامس عشر من مايو (آيار) 2015.

كما أنه متهم بقيادة وحدة لتنظيم داعش كانت تقوم بترهيب وقتل المدنيين ورجال الدين لإجبارهم على الإنضواء في صفوف التنظيم الإرهابي.

Advertisements

وبناء على تحقيقات قامت بها السلطات المالطية واليونانية والبلجيكية تبين أن هذه الوحدة قد تكون قتلت 25 شخصاً على الأقل خلال هذه الفترة بينهم نساء وأطفال. وقد قامت الوكالة الاوروبية للتعاون القضائي (يوروجاست) بجمع هذه المعلومات وتحليلها.

وجاء في البيان أيضاً أن عشرات الاشخاص موزعون في بلجيكا ومالطا والمجر قدموا شهادات في اطار التحقيقات الخاصة بالسوري حسن ف.

وأفادت المعلومات أن الشاب السوري كان يعيش منذ أشهر عدة في المجر عندما اعتقل في مطار بودابست في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وهو يحمل أوراقا مزورة.

وبعيد اعتقاله أدانه القضاء المجري بتهمة تهريب بشر ومنع من الاقامة في البلاد. وكان من المفترض طرده عندما اعتقل في مارس (آذار) 2019 في مخيم للمهاجرين بعد التداول بالمعلومات حول دوره في تنظيم داعش.

وحسب محاميه فان العناصر التي يملكها المدعون خاصة الاتصالات الهاتفية وبعض شرائط الفيديو، ليست كافية لتوجيه التهم اليه.