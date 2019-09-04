البرلمان الاسكتلندي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

وجه سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، أمس الثلاثاء، رسالة إلى أعضاء البرلمان الاسكتلندي يحثهم فيها على الاعتراف بدولة فلسطين.



وتزامنت الرسالة مع نقاش برلماني مقرر مساء اليوم الأربعاء، حول الاعتراف بدولة فلسطين تقدمت به مجموعة أصدقاء فلسطين في البرلمان الاسكتلندي.

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وقال زملط في الرسالة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان للسفارة: "تقع على عاتق المملكة المتحدة مسؤولية فريدة وتاريخية تجاه فلسطين". وطالب بالاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل.

وأضاف أن اعتراف بريطانيا بفلسطين "لن يأخذ شيئاً من إسرائيل سوى وضع حد لتوسعها الاستعماري في الأراضي الفلسطينية".

ودعا السفير أعضاء البرلمان إلى دعم المقترح، قائلاً إن "المملكة المتحدة تتحمل مسؤوليتها بعدة طرق. لكن الطريقة الأكثر فعالية هي الاقتراح المعروض عليكم اليوم".