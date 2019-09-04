8 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
نقلت إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير حذيفة حلبية من عزل معتقل "نيتسان" في الرملة، إلى مستشفى "كبلان" الإسرائيلي، بعد تدهور جديد لوضعه الصحي، بعد 65 يوماً من إضرابه المستمر ضد اعتقاله الإداري.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن سبعة أسرى آخرين بجانب الأسير حلبية، يواجهون ظروفاً صحيةً خطيرة، وتجاوز غالبيتهم مدة الشهر في الإضراب.
ويعاني جميعهم من أعراض صحية خطيرة تتمثل بأوجاع شديدة في أنحاء الجسد، وانخفاض حاد في الوزن، وهزال وضعف شديدين، وفقدان متكرر للوعي، وتقيؤ لعصارة المعدة.
وأشار نادي الأسير، إلى أن إدارة المعتقلات نفذت إجراءات قمعية ممنهجة ضدههم تصاعدت مع استمرارهم في الإضراب، وتواصل مخابرات الاحتلال المماطلة في الاستجابة لمطلبهم المتمثل في إنهاء اعتقالهم الإداري، وذلك لكسر خطوتهم، وإيصالهم إلى مرحلة صحية صعبة تتسبب لهم في أمراض مستعصية لاحقاً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.