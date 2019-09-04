تونس: رفض الإفراج عن نبيل القروي

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 قال محام لرويترز إن محكمة تونسية رفضت اليوم الثلاثاء طلباً بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي.

Advertisements وقال المحامي كمال بن مسعود وهو رئيس هيئة الدفاع عن القروي لرويترز دون الخوض في تفاصيل "رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي". ويذكر أنه تم إيقاف القروي في 23 أغسطس (آب) الماضي، الذي رشح نفسه الانتخابات الرئاسة، التي تجرى قبل الموعد، الذي كان محدد لها مسبقاً. Advertisements Advertisements

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