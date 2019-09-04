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تونس: رفض الإفراج عن نبيل القروي

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تونس: رفض الإفراج عن نبيل القروي

كتب

متابعات_الخليج 365

قال محام لرويترز إن محكمة تونسية رفضت اليوم الثلاثاء طلباً بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي.

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وقال المحامي كمال بن مسعود وهو رئيس هيئة الدفاع عن القروي لرويترز دون الخوض في تفاصيل "رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي".

 

ويذكر أنه تم إيقاف القروي في 23 أغسطس  (آب) الماضي، الذي رشح نفسه الانتخابات الرئاسة، التي تجرى قبل الموعد، الذي كان محدد لها مسبقاً.

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