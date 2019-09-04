إدارة ترامب تدرس إعفاء العراقيين من أي عملية لتخفيض عدد اللاجئين

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
ترامب
كتب
متابعات_الخليج 365
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالياً استمرار برنامج خاص لمنح حق اللجوء لبعض العراقيين بعيداً عن تخفيض الحد الأقصى للاجئين الآخرين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة، وذلك بحسب مصادر مطلعة .
وقالت وكالة أنباء بلومبرغ الثلاثاء، إن "مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الدفاع بحثوا اقتراحاً في الأسابيع الأخيرة للحفاظ على البرنامج الخاص بالعراقيين الذين ساعدوا القوات الأمريكية في الخارج".
ويمكن لمثل هؤلاء الأشخاص التقدم مباشرة بطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة، في حين أنه يتعين على معظمهم اللاجئين الآخرين التقدم عبر الأمم المتحدة.
وكان البنتاجون قد اعترض في الماضي على إجراء تخفيضات واسعة النطاق على أعداد اللاجئين بعد التخفيضات التي أجرتها الحكومة الأمريكية على العدد الإجمالي للاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة سنوياً.
ومنذ توليه الرئاسة، خفض ترامب الحد الأقصى للاجئين، الذي بلغ في نهاية حكم سلفه باراك اوباما 110 ألف لاجئ، إلى 45 ألف في ميزانية عام 2018 وإلى 30 ألف خلال السنة المالية 2019، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) الجاري .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.