برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

الموجز أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية والإعدادية ومعهد البعوث ومعاهد القراءات، وتم نشرها على الموقع الرسمي للقطاع. Advertisements وكان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2018/2019م. وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 73.3%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 562 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 30.10%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1921 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 29.92%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1435 طالبًا وطالبة. لمعرفة نتيجتك اضغط هنـــا.

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