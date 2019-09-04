مكاري:ماذا ينفع اللبناني القوي إذا انتصر محور إقليمي معين وهزمه الفقر؟

أكد النائب السابق لرئيس ​مجلس النواب​ ​فريد مكاري​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "أهم ‎الخطوط الحمراء التي يجب ألا يسقطها حزب الله: أمن ​لبنان​ واستقراره وعدم تورطه في حروب مدمرة لا شأن له فيها". وسأل "ماذا ينفع اللبناني القوي إذا انتصر محور إقليمي معين، وهزمه ​الفقر​ والعوز"؟

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