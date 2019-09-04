الأب صقر: علاقتنا مع المديرية العامة للتعاونيات جيدة ونحن تحت القانون

أوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاضدي الإجتماعي الصحي الأب جورج صقر، أنّ "علاقتنا مع المديرية العامة للتعاونيات جيّدة ونحن تحت القانون، ودورها المراقبة"، لافتًا إلى أنّ "المديرية تراقبنا بالنص القانوني فقط، لكنّها لا تراقب العملالتعاضدي ونحن نطالبها بذلك، إذا ممكن أن تكون هناك صناديق تعاضد تتخلّف عن تطبيق القانون، وبالتالي يكون هدف المراقبة انتظام العمل التعاضدي، وأن يصل لكلّ إنسان ومواطن ومنتسب حقّه".
وبيّن في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزملية نوال ليشع عبود، أنّ "صناديق التعاضد المنشأة بموجب قانون، هي صناديق ذات طابع مهني محدّد، والقانون يصدر عن مجلس الوزراء، أمّا الصناديق المنشأة تحت وصاية المديرية العامة، فهي مجموعة من الأشخاص الّذين يتوافقون في ما بينهم".
ونوّه الأب صقر إلى أنّه "يمكن لصناديق التعاضد التعاقد مع شركات تأمين، وأكثريتها قامت بإعادة تأمين، للتأمين على أعمالها والمنتسبين لديها"، مركّزًا على "أنّنا منذ 5 سنوات، نقوم بدورات تدريبيّة للتعاضديين مع اختصاصيين".
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