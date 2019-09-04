اعتصام لموظفي مستشفى بيروت الحكومي الجامعي

نفذ موظفو ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ ينفذون إعتصاما مفتوحا امام المستشفى في منطقة ​الجناح​ "لحين سداد رواتبهم والمتأخر من مستحقات شهرين ماضيين". وذكر المعتصمون أن الاعتصام سيستمر "حتى تلقي وعد واضح وصريح من المعنيين بتنفيذ المرسوم المتعلق ب​سلسلة الرتب والرواتب​ الذي مر أكثر من سنة على صدوره تطبيقا للقانون المتعلق بذلك".

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