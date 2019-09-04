وزير الطاقة الروسي: أخطط لزيارة السعودية قريبا للتمهيد لزيارة بوتين

أعلن وزير الطاقة الروسي، ​ألكسندر نوفاك​، في تصريح صحافي على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس، "أنّني أخطّط لزيارة ​السعودية​ قريبًا، لضبط الساعة، قبل زيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى الرياض".

وكان ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ قد دعا بوتين إلى زيارة بلاده، أثناء استقباله في ​الكرملين​، في تشرين الأول عام 2018.

وقد أكّد الناطق الصحافي باسم "الكرملين" ​دميتري بيسكوف​، في وقت سابق، "استمرار التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية".

مع التذكير أنّ نوفاك كان قد تباحث سابقًا في تفاصيل الاستعدادات للزيارة المرتقبة في تشرين الأول المقبل إلى السعودية، مع وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، في 2 آب الماضي.