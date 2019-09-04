وزير الاتصالات الايراني: اميركا لايمكنها احتكار الفضاء

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني محمد آذري جهرمي ان "اميركا لايمكنها احتكار الفضاء وذلك في معرض تعليقه على قرار واشنطن بفرض حظر على منظمة الفضاء الايرانية"، مشيراً إلى "إننا لانستطيع حتى ان نجد اميركا في هذه الصورة، فكيف يمكنها حظر الفضاء، فالعالم والمستقبل المشرق ملك للجميع وليس لقلة محدودة".
ولفت إلى أنه "على الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان يتوقف عن قتل أكبر عدد ممكن من شعوب العالم من اجل تحسين حياة عدد محدود من الناس".
يذكر وزارة الخزانة الأميركية ان الولايات المتحدة فرضت أمس الثلاثاء حظرا على منظمة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.
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