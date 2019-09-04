وزير الاتصالات الايراني: اميركا لايمكنها احتكار الفضاء

أكد وزير ​الاتصالات​ وتقنية المعلومات الايراني محمد آذري جهرمي ان "​اميركا​ لايمكنها احتكار ​الفضاء​ وذلك في معرض تعليقه على قرار ​واشنطن​ بفرض حظر على منظمة الفضاء الايرانية"، مشيراً إلى "إننا لانستطيع حتى ان نجد اميركا في هذه الصورة، فكيف يمكنها حظر الفضاء، ف​العالم​ و​المستقبل​ المشرق ملك للجميع وليس لقلة محدودة".

ولفت إلى أنه "على الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ان يتوقف عن قتل أكبر عدد ممكن من شعوب العالم من اجل تحسين حياة عدد محدود من الناس".

يذكر ​وزارة الخزانة الأميركية​ ان ​الولايات المتحدة​ فرضت أمس الثلاثاء حظرا على منظمة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.