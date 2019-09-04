أرسلان: حماية لبنان وانجازاته هي بتوازن القوة التي فرضته المقاومة في المعادلة العسكريّة

اشار رئيس الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي النائب ​طلال أرسلان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "ما حقّقته ​المقاومة​ من تصدٍ للاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والرد عليه يسطّر في سجل التاريخ اللبناني الحديث إضافة لما سبق منذ التحرير حتى الآن وهذا ان دل على شيء يدل على التأكيد بأن حماية لبنان وانجازاته هي بتوازن القوى التي فرضته المقاومة في المعادلة العسكرية والسياسية مما جعل لبنان الأقوى بتكامل ​الجيش​ والشعب والمقاومة".

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