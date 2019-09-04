روحاني: إيران ستمنح الأوروبيين مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي

شدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على أنّه "يستبعد التوصّل إلى اتفاق قريبًا مع الاتحاد الأوروبي، بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي".
ولفت إلى "أنّنا سنمنح الأوروبيين مهلة شهرين آخرين للالتزام بتعهداتهم ولإنقاذ الاتفاق النووي، وسنواصل المحادثات للتوصّل إلى اتفاق"، موضحًا "أنّناسنعلن قريبًا تفاصيل الخطوة الثالثة من سياستنا الخاصة بخفض الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي". وركّز على أنّ "الخطوة الثالثة من خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي ستؤدّي لتسريع نوعي في أنشطتنا النووية".
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