دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حفيد تشرشل يصوت ضد رئيس وزراء بريطانيا ويخاطر بطرده من الحزب

لندن (رويترز) - قال نيكولاس سومز حفيد ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا‭ ‬خلال الحرب العالمية الثانية إنه سيصوت يوم الثلاثاء ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في خطوة قال مسؤولون إنها يمكن أن تؤدي إلى طرده من حزب المحافظين.

وقال سومز "سأصوت ضد الحكومة الليلة بقلب جسور جدا".

وحذر مسؤولون في حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون من أن المتمردين في الحزب سيفقدون الانتماء إليه في البرلمان إذا صوتوا ضد الحكومة.

ويمثل سومز (71 عاما) والذي منحته الملكة إليزابيث الثانية رتبة سير في عام 2014 دائرة ميد سوسكس جنوبي لندن منذ عام 1997 وكان في السابق عضوا في البرلمان عن كراولي المجاورة.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)