دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters معارضو الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق يهزمون جونسون الذي يعد بانتخابات

لندن (رويترز) - صوت تحالف يضم أحزابا مختلفة ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان يوم الثلاثاء في محاولة لمنعه من سحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مما دفع جونسون إلى إعلان أنه سيسعى على الفور لإجراء انتخابات مبكرة.

وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية 328 صوتا مقابل 301 صوت لصالح اقتراح قدمته أحزاب المعارضة ونواب متمردون في حزب المحافظين بزعامة جونسون والذين تم تحذيرهم من أنهم سيتعرضون للفصل من الحزب إذا تحدوا الحكومة.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تصويت المملكة المتحدة في استفتاء لصالح الانسحاب من الاتحاد تترك هذه الهزيمة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا حل مع نتائج محتملة تتراوح بين الخروج بلا اتفاق أو التخلي عن هذه المحاولة بأكملها.

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وانتصار يوم الثلاثاء العقبة الأولى أمام النواب الذين سيحاولون يوم الأربعاء، بعدما نجحوا في السيطرة على أعمال البرلمان، إجازة قانون يجبر جونسون على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل الخروج من الاتحاد حتى 31 من يناير كانون الثاني إذا لم يوافق البرلمان على اتفاق بشأن شروط الخروج وأسلوبه. © Reuters معارضو الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق يهزمون جونسون الذي يعد بانتخابات

وقال جونسون للبرلمان بعد التصويت "لا أريد انتخابات، لكن إذا صوت أعضاء البرلمان غدا لصالح وقف المفاوضات وفرض تأجيل جديد غير مبرر للخروج، ربما لسنوات، فعندها سيكون ذلك السبيل الوحيد لحل هذا".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)