هولندا توافق على اعتماد سفير المغرب الجديد لديها.. وأنباء عن عدم مباشرته مهامه

توصلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بموافقة نظيرتها الهولندية على اعتماد محمد بصري، مدير الشؤون القنصلية في الوزارة، سفيًرا لدى هولندا خلفًا لعبد الوهاب البلوقي، بحسب ما نشرته جريدة إيلاف اللندنية، اليوم الثلاثاء.

وكان بصري قد عيّن سفيرًا في هولندا في المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم 7 فبراير الماضي، ضمن مجموعة من السفراء (9 سفراء)، الذين جرى استقبالهم، يوم 25 يونيو الماضي، إلى جانب سفراء عيّنوا يوم 20 غشت 2018، بعدما تلقوا جميعًا الموافقة على اعتمادهم في دول الاستقبال باستثناء السفير بصري.

وقالت مصادر متطابقة للموقع اللندني إن الموافقة الهولندية على اعتماد بصري جاءت أيامًا بعد الاستقبال الملكي للسفراء الجدد، وقبل تعيين بصري ضمن الوفد الرسمي المغربي، الذي توجّه إلى الحج.

وتوقعت مصادر الجريدة، في الخارجية المغربية، احتمال عدم ذهاب بصري إلى هولندا، إذ قد يعين كاتبًا عامًا لوزارة الخارجية، خلفًا لمحمد علي الأزرق، الذي عيّن سفيرًا في تركيا.