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صحيفة تكشف تفاصيل عقد إيكاردي مع سان جيرمان

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2019-09-04 | 08:22

صحيفة تكشف تفاصيل عقد إيكاردي مع سان جيرمان

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كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.
وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إيكاردي للنادي الباريسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة المجانية، مع خيار شراء اللاعب نهائيًا بنهاية الموسم، مقابل 70 مليون يورو.

وأضافت أن باريس اتفق مع إيكاردي حال شرائه نهائيًا، على توقيع الأرجنتيني على عقد لمدة 4 سنوات لينتهي تعاقده في عام 2024، مشيرة إلى أن المهاجم سيحصل على 8 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، بحسب موقع "كورة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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