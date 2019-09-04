صحيفة تكشف تفاصيل عقد إيكاردي مع سان جيرمان

2019-09-04 | 08:22
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كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.
وأضافت أن باريس اتفق مع إيكاردي حال شرائه نهائيًا، على توقيع الأرجنتيني على عقد لمدة 4 سنوات لينتهي تعاقده في عام 2024، مشيرة إلى أن المهاجم سيحصل على 8 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، بحسب موقع "كورة".
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