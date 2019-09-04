صحيفة تكشف تفاصيل عقد إيكاردي مع سان جيرمان

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إيكاردي للنادي الباريسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة المجانية، مع خيار شراء اللاعب نهائيًا بنهاية الموسم، مقابل 70 مليون يورو.

وأضافت أن باريس اتفق مع إيكاردي حال شرائه نهائيًا، على توقيع الأرجنتيني على عقد لمدة 4 سنوات لينتهي تعاقده في عام 2024، مشيرة إلى أن المهاجم سيحصل على 8 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، بحسب موقع "كورة".

