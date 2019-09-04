'فيسبوك' يختبر ميزة جديدة

ووفق ما ذكر موقع "تيك كرانش"، فإن شركة "إنستغرام"، التابعة لفيسبوك، بدأت في وقت سابق تجريب إخفاء أرقام "الإعجابات" التي تحصل عليها كل صورة، في 7 دول، من بينها كندا والبرازيل.

وتابع "فيسبوك الآن يخطو نفس الخطوة ويبدأ اختبار الميزة، حسب ما توصلت إليه المهندسة جين مانتشون، المتخصصة في اكتشاف المزايا الجديدة في التطبيقات والخدمات الإلكترونية".



وقالت مانتشون في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر "فيسبوك يعمل أيضا على اختبار إخفاء عدد الإعجابات".

وأضافت "بدل عدد الإعجابات سيظهر اسم أحد الأصدقاء الذين أعجبوا بالمنشور وبجانبها كلمة –وآخرون-"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ولن يكون بإمكانك معرفة عدد الإعجابات، إلا بالنقر على عبارة "وآخرون"، لتظهر لك القائمة الكاملة، حيث يمكنك من خلالها حساب عدد المعجبين.