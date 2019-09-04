إيران ترهن العودة عن تخفيض الالتزامات النووية باستلام 15 مليار دولار

أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، أن العودة عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي رهن باستلام ائتمان بـ15 مليار دولار.
وأضاف، أن "المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس تتمحور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد"، مؤكدا أن "إيران أعلنت مرارا أن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والوصول الى مستحقاته بالكامل دون قيود".
وأوضح، أن "خط الائتمان المقترح يبلغ نحو 15 مليار دولار في جدول زمني مدته 4 أشهر، أي حتى نهاية سنة 2019، حيث أنه عند التوصل لاتفاق مع باريس، ستحصل إيران خلال 4 أشهر، على ما يعادل 100 بالمئة من مستحقاتها النفطية، إما عبر البيع النفطي أو عبر خط الائتمان".
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