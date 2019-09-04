معارض قطري يشن هجوماً حاداً على تميم بن حمد 

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
تميم بن حمد
كتب
متابعات_الخليج 365
شن صالح الغفرانى المرى، المعارض القطرى، هجوما عنيفا على النظام القطرى، مشيرا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد يسجن النساء بتهم غير حقيقية ويستخدم قوة السلطة ضد القبائل القطرية.
وقال صالح الغفرانى المرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لطيفة المسيفري مواطنة قطرية ومن القبائل المشهود لها في قطر تقبع داخل السجن والتهمة الموجهه لها عمل انقلاب، فهل يعقل يا أهل قطر ويا أهل الخليج أن امرأة تقدر أن تعمل انقلاب.
وتابع المعارض القطرى: منذ عام 96 ونحن نعاني ظلم تنظيم الحمدين حيث استخدم علينا قوة السلطة ضدنا والآن أرسل الله منهو أقوى منه وهم دول المقاطعة وجعله يرى الذل والهوان في آخر عمره.
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