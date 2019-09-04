وكالة أمريكية: الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" توقف إرسال الإشارات حول موقعها

Advertisements Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

توقفت الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" التي ترصدها الولايات المتحدة، عن إرسال بيانات حول موقعها عبر القمر الاصطناعي الإثنين، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.



وقالت بلومبرغ إن آخر موقع معلوم للناقلة كان شرق البحر المتوسط بين قبرص، والساحل السوري.

Advertisements

وأضافت أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن الناقلة كانت ممتلئة بالنفط.

ولعبت الناقلة، المعروفة سابقاً باسم "غريس 1"، دوراً رئيسياً في نزاع دام أشهر بين الغرب وإيران.

واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل يوليو(تموز) الماضي، للاشتباه في نقلها نفطاً إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس (آب) الماضي، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.