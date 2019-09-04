- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
توقفت الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" التي ترصدها الولايات المتحدة، عن إرسال بيانات حول موقعها عبر القمر الاصطناعي الإثنين، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقالت بلومبرغ إن آخر موقع معلوم للناقلة كان شرق البحر المتوسط بين قبرص، والساحل السوري.
وأضافت أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن الناقلة كانت ممتلئة بالنفط.
ولعبت الناقلة، المعروفة سابقاً باسم "غريس 1"، دوراً رئيسياً في نزاع دام أشهر بين الغرب وإيران.
واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل يوليو(تموز) الماضي، للاشتباه في نقلها نفطاً إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس (آب) الماضي، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أمريكية: الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" توقف إرسال الإشارات حول موقعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.