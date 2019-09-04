إيران تهد باستئناف تخصيب اليورانيوم بنقاء 20% في يومين

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، لثلاثاء، إن "طهران قادرة على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20% في غضون يومين".



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ونقلت وكالة فارس للأنباء عن كمالوندي "إذا ما قررت إيران فيمكنها الحصول على الوقود المخصب بدرجة نقاء 20% في غضون يوم أو اثنين".

ويعتبر تخصيب اليورانيوم بنقاء يصل إلى 20% مرحلة وسيطة مهمة على طريق الحصول على يورانيوم انشطاري بنسبة نقاء 90% اللازم لصناعة قنبلة.