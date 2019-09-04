قناة أمريكية: إيران تبني قاعدة عسكرية سرية جديدة في سوريا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن إيران تبني قاعدة عسكرية سرية جديدة في سوريا وتخطط لإيواء آلاف الجنود فيها.



ونسبت القناة إلى مصادر استخباراتية غربية أنه تمت الموافقة على المشروع الإيراني السري المسمى مجمع الإمام علي، من القيادة العليا في طهران، ويتولى"فيلق القدس" بناءه.

وباستخدام شركة أقمار صناعية مدنية، تحققت "فوكس نيوز" من المعلومات وحصلت على صور توضح وجود قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية العراقية.

خمسة مبان

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يقول المحللون في Image Sat International الذين استعرضوا الصور أن يمكن تخزين صواريخ موجهة بدقة في خمسة مبان مختلفة تم بناؤها حديثاً وتحيط بها أكوام ترابية كبيرة. وتظهر الصور أيضاً 10 مخازن إضافية مع حماية خارجية أقل في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة.

وتظهر الصور المباني الجديدة وهياكل تخزين الصواريخ. يقول محللو ISI أن البناء سينجز خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيتم تشغيل القاعدة بعد فترة وجيزة.

موقع أمريكي

ووفقًا لخبراء الأمن هذه هي المرة الأولى التي يبني فيها الجيش الإيراني قاعدة بهذا الحجم من الصفر في سوريا. وهناك موقع للجيش الأمريكي يبعد أقل من 200 ميل عن المجمع الإيراني الجديد.

في الأشهر الأخيرة، استهدفت إسرائيل المنشآت العسكرية الإيرانية في سوريا ودمرت المباني التي كانت تستخدم لتخزين الأسلحة والقوات.

وكانت "فوكس نيوز" أفادت في مايو (أيار) الماضي أن إيران تقوم ببناء معبر حدودي غير بعيد عن المجمع الجديد في سوريا. تعرض البوكمال، وهو المعبر الحدودي السابق بين العراق وسوريا في هذه المنطقة، لأضرار جسيمة في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي النشاط الإيراني في سوريا بعد هجمات نفذتها إيران أو وكلاء لها على البنية التحتية المرتبطة بالغرب هذا الصيف.