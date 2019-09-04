مصدر لبناني: موقع الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" لا يزال غير معلوم

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب وكالات_الخليج 365

قال مصدر لبناني في مجال النقل البحري الثلاثاء إن موقع الناقلة الإيرانية "أدريان داريا"، لا يزال غير معلوم، وذلك بعد قيام السفينة فيما يبدو بإغلاق جهاز إرسال بيانات حول موقعها في البحر المتوسط عبر إشارات القمر الاصطناعي.



وكانت أخر إشارة أرسلتها السفينة، وفقاً لموقع تعقب السفن "مارين ترافيك"، في يوم الاثنين الساعة 15.53بتوقيت غرينتش. وفي ذلك الوقت كان الناقلة على بعد 85 كيلومترا تقريباً قبالة السواحل اللبنانية والسورية.

وقال المصدر إنه "لا توجد أي معلومات بشأن موقعها بعد ذلك التوقيت، إننا لا نعلم أين هي الأن. بالأمس كانت على بعد 25 ميلا من المياه الدولية اللبنانية"، مضيفاً "نسمع تقارير غير مؤكده بشأن توجهها إلى مناطق في غرب سوريا".

وكانت الناقلة الإيرانية، التي تترصدها الولايات المتحدة، قد توقفت أمس عن إرسال بيانات حول موقعها عبر إشارات القمر الاصطناعي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

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وأضافت أن "أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن الناقلة كانت ممتلئة بالنفط".

ولعبت الناقلة، المعروفة سابقا باسم "غريس 1"، دوراً رئيسياً في نزاع دام أشهر بين الغرب وإيران.

واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في 4 يوليو (يوليو)، للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس (آب)، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.