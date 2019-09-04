أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية تعتقل 16 شخصاً طالبوا باستقالة خامنئي

Advertisements Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أفادت مصادر حقوقية، باعتقال أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، خلال الشهرين الماضيين، 16 شخصاً، على الأقل، من الموقعين على بيانين طالبا بتنحي المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.



Advertisements

ووفق موقع "إيران إنترناشونال"، الإثنين، اعتقلت السلطات الإيرانية حتى الىن 9 نشطاء من الموقعين على "بيان الـ14 ناشطاً سياسياً إيرانياً الذين طالبوا بتنحي المرشد وتغيير الدستور".

كما اعتقلت السلطات 8 ناشطات من الموقعات على بيان "بيان الـ14 ناشطة إيرانية" اللواتي طالبن بتنحي المرشد خامنئي.

ويشار إلى أن بعض المعتقلين محتجزين لدى القوات الأمنية في مدينة مشهد الإيرانية، شرقي البلاد.