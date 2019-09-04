واشنطن تفرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 وكالات فضاء إيرانية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي.



وقالت الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.

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