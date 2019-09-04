عباس عراقجي: 15 مليار دولار مقابل العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements متابعات_الخليج 365 قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن العودة عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي، رهين حصولها على 15 مليار دولار.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن ​طهران​ لن تعود للالتزام بالاتفاق النووي،​ "إلا إذا حصلت على 15 مليار ​دولار ​من مبيعاتها النفطية، خلال 4 أشهر"، مضيفاً: "وإذا لم يحدث ذلك، فإن تقليص الالتزامات سيستمر"، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء،الأربعاء. Advertisements Advertisements

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