نقلت قناة "الحدث" عن مسؤول إيراني قوله ان "​طهران​ لن تعود للالتزام ب​الاتفاق النووي​ إلا إذا حصلت على 15 مليار ​دولار​من مبيعاتها النفطية خلال 4 أشهر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني:لن نعود للالتزام بالاتفاق النووي إلا إذا حصلنا على 15 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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