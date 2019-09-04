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سلطات بنغلادش أوقفت خدمات الإنترنت جزئيا في مخيمات اللاجئين الروهينغا

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أعلن المتحدث باسم لجنة تنظيم الإتصالات في ​بنغلادش​، ذاكر حسين خان، "أنّنا أمرنا شركات الهواتف المحمولة بأن توقف جزئيًّا خدمات البيانات فائقة السرعة للمناطق الّتي يعيش فيها لاجئو ​الروهينغا​ في مخيمات مترامية الأطراف"، موضحًا "أنّنا طلبنا من الشركات وقف خدمات الجيلين الثالث والرابع من الساعة الخامسة مساءً وحتّى السادسة صباحًا، في المخيمات في كوكس بازار".

وبيّن أنّ "هذا القرار اتّخذ لأسباب أمنيّة"، لافتًا إلى "مخاوف أمنيّة عقب وقوع أعمال عنف في المنطقة في الآونة الأخيرة". وبيّن أنّه "طُلب من الشركات إبلاغنا بحلول التاسع من أيلول الحالي بالإجراءات الّتي اتّخذتها، لسحب شرائح الهواتف المحمولة الّتي يستخدمها الروهينغا وما ستفعله لوقف بيع تلك الشرائح لهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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