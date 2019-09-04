رئيس فنزويلا أعلن إطلاق مناورات عسكرية بالقرب من الحدود الكولومبية

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، "أنّني أمرت القيادة الاستراتيجيّة للجيش الفنزويلي وجميع الوحدات العسكريّة الحدوديّة بإعلان مستوى تهديد مرتفع في مواجهة العدوان الكولومبي ضدّ ​فنزويلا​"، مبيّنًا "أنّني أمرتهم بإجراء ​مناورات​ عسكريّة، أطلق عليها اسم "السيادة والسلام"، في الفترة من 10 إلى 28 أيلول الحالي عبر الحدود الغربية للبلاد"، أي بالقرب من الحدود الكولومبية.

ويوم السبت، قدّم وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز، أدلّة على ما أسمته "معسكرات التدريب شبه العسكرية في ​كولومبيا​" الّتي كانت تُستخدم لتدريب الإرهابيين على التخطيط لشنّ هجمات عنيفة على مادورو".