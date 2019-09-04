علوش: عملية حزب الله عجيبة غريبة والقرار 1701 ثابت والطبخة بالمنطقة لم تنضج بعد

لفت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، إلى أنّ "بعد الكلام الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بعد العمليّة العجيبة الغريبة الّتي قام بها، نرى أنّه متمسّك بالقرار 1701، ويبدو أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو متمسّك أيضًا بقواعد اللعبة، وبالتالي أعتقد أنّّ القرار 1701 ثابت".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّه "إذا قرّرت إيران أن تشعل حربًا عبر الحدود اللبنانية، فسيكون الأمر شبيهًا بما حصل في عام 2006"، مشدّدًا على أنّ "هناك صراعًا حقيقيًّا قائمًا في المنطقة وخلط أوراق، وطبخة لم تنضج بعد". ورأى أنّ "القضيّة تتخطّى مسألة الانتخابات الإسرائيلية، لتدخل في إطار التوازنات والمنافسة الحاصلة في المنطقة".
وأوضح علوش أنّ "السياسة الزئبقية القائمة في البلد، تبيّن منها أن بعد 2009عام سقطت الاصطفافات والتحالفات الحادة بين 8 و14 آذار، وبقيت تحالفات في القطعة"، مشيرًا إلى أنّ "بالنسبة غلى رئيس الحكومة سعد الحريري، الربح الوحيد أن يكسب الفرصة الّتي يعطيها "سيدر" للبنانيين. وعلينا أن نرى إذا كانت ستؤدّي الإجراءات الاقتصاديّة لتحسن فرص "سيدر" أم لا، لنرى بعدها من خسر ومن ربح".
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