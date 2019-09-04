سليم عون: نستخدم كل ما هو بمتناول اليد لنعالج ولنعيد الثقة بلبنان

أكد عضو كتلة "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​، أنه "مهلة الأشهر الستة التي وردت في ورقة ​بعبدا​ إنطلقت وهي كافية"، مشيرا الى أنه "عندما نعقد العزم على المعالجة الثقة تسترجع بسرعة نحن لم نكن نتوقعها، التفاؤل مبني على واقع وليس أمنيات".

وشدد عون في حديث اذاعي على أن "لبنان لديه القدرة وبمجرد أن توفرت النوايا هناك أمور واعدة ستؤكد قوة لبنان ونجاحه، وبعد أشهر عدة سيظهر مخزون ​النفط​ الذي نملكه وهو سيضعنا على سكة الدول الواعدة التي لديها ثروة نفطية، وستعيد الثقة من ناحية ​المجتمع الدولي​"، جازما "أننا نستخدم كل ما هو بمتناول اليد لنعالج ولنعيد الثقة بلبنان".

ورأى "أننا لسنا بموقع المكبل أو المسجون الذي يتم إملاء شروط عليه، فهناك حوار ومباحثات وما نتج عن "سيدر" هي إلتزامات لمصلحة لبنان وهي قرارات لبنانية، ولبنان هو الذي وضع الخطة الإنقاذية ووافق عليها المجتمع الدولي لذلك لا أضعها ضمن اطار الشروط بل الضرورة اللبنانية لإنجاح الخطة الإقتصادية".