رودولف عبود: نريد حقوق المعلمين ولا يمكن ربط الدرجات الست بشرط تمويلها من الدولة

نوّه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود،إلى أنّ "افتتاح المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية يوم أمس كان مختلفًا على الافتتاح السنة السابقة من حيث الخطابات. السقف كان أقلّ ممّا كان عليه في العام الماضي". وأكّد أنّ "موقف النقابة واضح، وهو أنّنانريد حقوق المعلمين، الّتي أعطاها القانون بالدرجات الست، ولا يمكن أن نربط تنفيذ القانون 46 والدرجات الست بشرط تمويلها من الدولة".
وشدّد في تصريح إذاعي، على "أنّنا منفتحون على الحوار الّذي نريد أن يحصل. لا يمكن أن "يغني كلّ على ليلاه"، وننتظر أن يأخذ أحد على عاتقه استلام تأمين الدرجات الست. يهمّنا التعاون مع المدارس ولا سيما الكاثوليكية منها، لتنفيذ القانون". وبيّن أنّ "عدد الأساتذة المصروفين أقل من السنة الماضية، ولم نر الأعداد الكبيرة الّتي حصلت سابقًا".
ولفت عبود، إلى أنّ "من الممكن أن تكون هناك 4 مدراس كاثوليكية قد أقفلت أبوابها العام الماضي، لكن لا إحصاءات لدينا".
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