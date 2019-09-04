جولة أفريقية لبابا الفاتيكان تتركز على قضية تغير المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

يبدأ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء جولة أفريقية تشمل موزمبيق ومدغشقر وموريشيوس، وهي ثلاث دول مهددة بقوة بسبب تغير المناخ.

وتتصدر مسألة حماية البيئة وتسليط الضوء على مخاطر تغير المناخ جدول أعمال البابا فرنسيس في جولته.

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وسيبدأ البابا جولته بزيارة مابوتو، عاصمة موزمبيق مساء اليوم الأربعاء، ثم مدغشقر، وهما أفقر دولتين في العالم.

ويختتم البابا جولته بزيارة موريشيوس.

وتتعرض الدول الثلاث لأعاصير، كما أنها مهددة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.