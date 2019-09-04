الخريطة الزمنية والدراسة لـ"أولى وثانية ثانوي".. 5 قرارات مهمة لـ"التعليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم؛ لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.

وفى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا اهتمام الوزارة بإنجاح المشروع القومي للتعليم، وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء نظام تعليمي جديد والذي انطلق فى سبتمبر 2018 وحصلت من خلاله أول دفعة من الأطفال في مراحل رياض الأطفال والأول الابتدائي على مناهج جديدة تمامًا متطورة، مشيرًا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بالإسراع فى إعداد مناهج الصفوف التالية بعد الصف الثاني الابتدائى.

ولفت الوزير إلى دور المُعلم فى استخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيق المناهج المطورة فى المدارس، وهذا لن يأتي إلا من خلال التدريب ورغبة المُعلم نفسه فى التطوير واستخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة له فى الفصول.

من جهته، أوضح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أهمية كليات التربية فى إعداد المُعلم المصرى القادر على استخدام هذه الوسائل التكنولوجية وتطبيق هذه المناهج فى المدارس من خلال تدريب طلاب كليات التربية على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب.

واستعرض الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ووافق المجلس عليها حيث تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانوي الثالث تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).

أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الثاني والأول تبدأ من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.

وفي أثناء الاجتماع، جرى مناقشة المشاريع المقترحة للتصويت؛ ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على مشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام والتي تضمنت منطلقات استصدار القرار:

• إعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية، بما يتناسب مع فلسفة التطوير.

• إعادة توزيع الدرجات للمواد الدراسية والأنشطة التربوية.

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• الاهتمام بالتربية الرياضية وإعادة تناولها كمنهج انطلاقًا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة.

• دمج القرارين الوزاريين للصف أول والثانى الثانوى.

كما جرى مناقشة مقترح مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، والعمل علي وضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، وذلك من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة يعدها المركز القومى للامتحانات وتقويم الآداء وهذه الاختبارات خاصة للطلاب النابغين للانتقال من صف لصف أعلى.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى عرض تقديمى لخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى بعنوان "نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0" والذى يوضح كيف تشجع الدولة مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتى تساهم فى إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية.

وأشار إلى استحداث برامج دراسية جديدة وفقًا لمنهجية الجدارات، وتطوير 36 برنامجا دراسيا ليكتسب الطالب مهارات (فنية، وحياتية، وأكاديمية) لاستحداث مهن جديدة ذات تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل فى مصر، متابعًا أنه سيتم تطبيق هذه البرامج المطورة فى 105 مدارس ابتداء من العام الدراسى 2019/2020.

ولفت مجاهد إلى تنظيم الوزارة مسابقة لاختيار أفضل 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية في عام 2019، ومن شروطها: أن تكون المدرسة المرشحة أتمت دورة دراسية كاملة، اشتركت على المستوى الفردي أو الجماعي أو المؤسسي في إحدى المسابقات بالمجالات المختلفة وحصلت علي مراكز متقدمة مرة واحدة علي الأقل خلال أخر ثلاث سنوات دراسية، وكان من نتائجها فوز محافظة الغربية على باقي المحافظات باكتساح بفوز 5 مدارس تعليم فني بها من ضمن المدارس العشر الأولى تليها محافظة كفر الشيخ بثلاث مدارس.

وأشار مجاهد إلى عقد الوزارة برتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي لاستغلال السنة الأولى كفترة تأسيس عسكري للطلاب في 27 مدرسة صناعية بنين على مستوى الجمهورية نحو مدارس فنية أكثر انضباطًا في عام التعليم - عام 2019.

ومن جهتها، أوضحت حبيبة عز، مستشار الوزير لتطوير التعليم الفني، أهمية تعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات وخصوصًا الجامعات التكنولوجية التي أنشئت هذا العام لإتاحة الفرصة أمام طلاب التعليم الفني وخاصة طلاب المدارس التكنولوجيا التطبيقية لاستكمال تعليمهم العالي بالجامعات.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الله التطاوي، مساعد رئيس جامعة القاهرة – نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتورة أمل سويدان، عميد كلية الدراسات العليا.