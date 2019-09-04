اليوم.. نظر دعوى غلق مقر "بي بي سي" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمنطقة عابدين، اليوم الأربعاء، الدعوى المطالبة بغلق المقر الإداري لقناة bbc البريطانية بالقاهرة. وكان أحد المحامين أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب بغلق مقر bbc في القاهرة، مستندًا على قيامها الفترة الماضية بنشر وبث أخبار كاذبة وعارية من الصحة، وتحرض على مؤسسات الدولة المصرية، وتتسبب في إثارة الفتنة وتهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

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