آلاف الأطفال "محرومون" من التعليم في شمال غرب سوريا

حذرت منظمة أنقذو الطفولة "سايف ذي تشيلدرن"، الأربعاء، من أن آلاف الأطفال يواجهون خطر عدم الالتحاق بالعام الدراسي الجديد في شمال غرب سوريا نتيجة التصعيد العسكري المستمر في المنطقة منذ أشهر.
ويسود هدوء نسبي منذ نهايةأغسطس في منطقة إدلب نتيجة وقف لإطلاق النار أعلنت عنه موسكو بعد أكثر من أربعة أشهر من التصعيد، مما دفع بمئات الآلاف للنزوح من منازلهم.
وذكرت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" في بيان الأربعاء أن آلاف الأطفال الذين يفترض أن يبدأوا العام الدراسي الجديد في شمال غرب سوريا قد يكونوا غير قادرين على الالتحاق بمدارسهم.
ومن المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد في نهاية سبتمبر، لكن نحو نصف مدارس المنطقة باتت خارجة عن الخدمة.
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