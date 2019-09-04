بريطانيا ستخصص ملياري جنيه إسترليني إضافية لبريكست

أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، أن وزارته ستضيف ملياري جنيه إسترليني للفترة 2020-2021 وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي.

والاعلان الذي سيصدر، اليوم الأربعاء، مع تقديم الميزانية، يرفع الى أكثر من 8.3 مليارات جنيه الكلفة الإجمالية للميزانية التي خصصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء يونيو 2016، والمبلغ الإضافي سيخصص أساساً للشرطة والحدود والموانئ.

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واختار بوريس جونسون، ساجد جاويد وزير الداخلية السابق، لشغل منصب وزير الخزانة فى الحكومة الجديدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن قائمة التحديات التي تواجه جاويد تشمل العمل مع جونسون، من أجل المحافظة على اقتصاد بريطانيا، وعلى قطاع التجارة والبنوك، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكان جاويد قد صوت ضد خروج بريطانيا في استفتاء عام 2016 على الرغم من أنه وصف نفسه بأنه متشكك في أوروبا.