"البنتاجون" يخصص 3 مليارات دولار لبناء الجدار مع المكسيك

أعلن البنتاجون أنه خصّص مبلغ 3,6 مليارات دولار، لتمويل بناء جدار بطول 280 كلم على الحدود مع المكسيك، وذلك بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان للصحافيين، إنّه بهدف تأمين هذه الأموال قرّر البنتاجون "تأجيل" 127 مشروعاً لبناء وتحديث مبان عسكرية في داخل الولايات المتحدة وخارجها كانت الأموال قد رصدت لها في ميزانية العام 2019.
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