الإعصار "دوريان" يضرب الساحل الشرقي لفلوريدا

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء، أن الإعصار دوريان ضرب الساحل الشرق لولاية فلوريدا الأميركية صباح اليوم الأريعاء،

وسوف يضرب الإعصار برياحه القوية وأمواجه الخطيرة سواحل جورجيا وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا في ساعة متأخرة من يوم الخميس.

وطلب خبراء الأرصاد من سكان فلوريدا الاستجابة لأوامر الإخلاء الإلزامية السارية الآن في تسع مقاطعات على الأقل.

ووجه مركز الأعاصير تحذيراً من امتداد العواصف إلى منطقة ساحلية بطول نحو 880 كيلومتراً، من منتصف شبه جزيرة فلوريدا إلى منتصف ولاية ساوث كارولينا.

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سبب الإعصار دوريان دماراً هائلاً في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتل أحد أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص.

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وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب، فيما اقتلعت الجدران أو الأسقف جزئياً في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.