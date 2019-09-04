حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة تواصل الانخفاض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء غائمة صباحا ومائلة للبرودة قليلا في القمم الجبلية ساعات الفجر والصباح الباكر، وفي ساعات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة لتسود أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق نهارا باستثناء القمم الجبلية العالية.
وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلا في قمم الجبال، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة نسبيا في مدن الساحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبيا، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في معظم المناطق مع تشكل الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
كما لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، وفي ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبيا، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في معظم المناطق مع تشكل الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبيا، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في معظم المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
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