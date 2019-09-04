شبّه مصدر دبلوماسي، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، ما جرى على الجبهة اللبنانية، بـ"ما جرى تمامًا قبل أسابيع على الجبهة الإيرانية، حين كانت الولايات المتحدة الأميركية وإيران على شفير مواجهة شاملة، سرعان ما تراجَعتا عنها في اللحظات الأخيرة".
ورأى أنّ "الحال يبدو أنها ستستمر على هذا النهج، في كل الملفات الحسّاسة، إلى حين صدور نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بعد عام ونصف العام".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر دبلوماسي للجمهورية: ما حصل على الجبهة يشبه تماما ما جرى قبل أسابيع على الجبهة الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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