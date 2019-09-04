مصدر دبلوماسي للجمهورية: ما حصل على الجبهة يشبه تماما ما جرى قبل أسابيع على الجبهة الإيرانية

شبّه مصدر دبلوماسي، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، ما جرى على الجبهة اللبنانية، بـ"ما جرى تمامًا قبل أسابيع على الجبهة ال​إيران​ية، حين كانت ​الولايات المتحدة الأميركية​ وإيران على شفير مواجهة شاملة، سرعان ما تراجَعتا عنها في اللحظات الأخيرة".

ورأى أنّ "الحال يبدو أنها ستستمر على هذا النهج، في كل الملفات الحسّاسة، إلى حين صدور نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ في الولايات المتحدة بعد عام ونصف العام".