نديم الجميل: علينا بناء الاستقرار أولا لنتمكن من بناء الإقتصاد

رأى عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب نديم الجميل، أنّ "علينا بناء الاستقرار أوّلًا لنتمكّن من بناء الإقتصاد"، مشدّدًا على "أنّنا إذا أردنا اقتصادًا قويًّا، علينا أنّ نبني ركائز قويّة وأن نعيد الإستثمارات إلى البلاد، ولكن ذلك غير ممكن في ظلّ سلاح "حزب الله" وتهديد يومي وتنفيذ عملي لـ"أجندا" إيرانيّة في لبنان".
وعن اجتماع بعبدا، لفت في تصريح صحافي، إلى "أنّه لم يرَ أيّ إجراء من الإجراءات المتّخذة يخلق نموًّا، إضافة إلى أنّ اجتماعًا مثل هذا من شأنه تعزيز منطق المؤسّسات الرديفة، إلى جانب مجلس الوزراء الّذي ضمّ أساسًا كلّ الأحزاب ما عدا "حزب الكتائب"، معربًا عن استغرابه "عدم انعقاد هذا الإجتماع ضمن مجلس الوزراء"، سائلًا: "هل يفهم رؤساء الأحزاب أكثر من الوزراء؟".
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