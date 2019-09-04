مقتل 4 جنود كولومبيين في كمين بشمال غرب البلاد

أعلن ​الجيش​ الكولومبي في بيان عن "مقتل أربعة جنود كولومبيين واصابة اثنان آخران بجروح في كمين استهدف قوة للجيش في منطقة ريفية من بلدية قوقازيا بمقاطعة أنتيوكيا، بينما كانت قوة من الجيش تتحرّك لحماية السكان المدنيين الذي علقوا وسط تبادل ل​إطلاق النار​ بين عصابة ​الخليج​ وعصابة أخرى من مهربي ​المخدرات​ تدعى لوس كاباروس".

وأوضح أنه "خلال العملية تعرّض الجنود لهجوم من قبل أفراد من عصابة الخليج كانوا متمركزين في المنطقة وسط نزاع للسيطرة على طرق تهريب المخدرات"، مشيرا إلى أنّ حصيلة الهجوم هي أربعة قتلى وجريحان في صفوفه وقتيل في صفوف عصابة الخليج.

وعلى غرار العديد من المناطق الأخرى في ​كولومبيا​، تشهد أنتيوكيا حرباً بين العصابات للسيطرة على سوق المخدرات في بلد لا يزال المنتج الأول للكوكايين في ​العالم​.

