البنتاغون يخصص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ جوناثان هوفمان أن "​البنتاغون​ خصّص مبلغ 3.6 مليارات ​دولار​ لتمويل بناء جدار بطول 280 كلم على الحدود مع ​المكسيك​، وذلك بناء على طلب الرئيس ​دونالد ترامب​"، موضحا أنه "بهدف تأمين هذه الأموال قرّر البنتاغون تأجيل 127 مشروعاً لبناء وتحديث مبان عسكرية في داخل ​الولايات المتحدة​ وخارجها كانت الأموال قد رصدت لها في ميزانية العام 2019".

وأعلن ترامب في وقت سابق هذا العام الطوارئ الوطنية في مسعى للحصول على الأموال للمشروع الذي كان أحد وعوده الانتخابية، بعد أزمة أدت إلى أطول إغلاق لمؤسسات الحكومة في تاريخ الولايات المتحدة.