إعصار دوريان يقترب من فلوريدا وأوامر لإجلاء أكثر من مليون شخص

سبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في ​جزر الباهاما​ وتأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتل أحد أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص.

وبينما تراجعت شدة الإعصار دوريان إلى الفئة الثانية، فقد اتسع نطاقه وزادت سرعته، وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه سيكون "قريبا بشكل خطر" من الساحل الشرقي ل​فلوريدا​ في الساعات الست والثلاثين القادمة، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير في ​الولايات المتحدة​، ومقره ​مدينة ميامي​، أن الأمواج الناجمة عن العاصفة كانت أعلى من المستويات العادية بما يتراوح بين 3.7 و5.5 متر، مشيرا الى أن "الإعصار دوريان محمل برياح سرعتها 175 كيلومترا في الساعة ويتحرك في اتجاه الشمال الغربي وإنه على بعد 170 كيلومترا شرقي كيب كنافيرال ب​ولاية فلوريدا​ ومن المتوقع أن يظل دوريان إعصارا قويا خلال اليومين القادمين".

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات ​الصليب الأحمر​ و​الهلال الأحمر​ إن حوالي 13 ألف منزل في الباهاما ربما دُمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.