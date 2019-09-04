شكرا لقرائتكم خبر عن عيدروس في جدة.. الأردن: الحل عبر المبادرة السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (عمان)

وصل إلى جدة أمس (الثلاثاء) وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي، وفقا لقناة «الحدث». ومن المتوقع أن يعقد خلال اليومين القادمين لقاء مع لجنة الأزمات برئاسة نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، التي قالت مصادر إعلامية يمنية إنها وصلت إلى جدة قبل يومين.

وفي عمان، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى إنهاء التصعيد في عدن عبر مبادرة الحوار الذي دعت إليه السعودية، مشدداً على ضرورة التحرك السريع لحل الأزمة في العاصمة المؤقتة.

وحذر الصفدي، بعد لقاء مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث في عمان أمس (الثلاثاء)، من أن استمرار الصراع في اليمن لن يقود إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار.

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وبحسب بيان نشرته الخارجية الأردنية على موقعها في تويتر، شدد الصفدي على أهمية تطبيق اتفاق ستوكهولم في الحديدة، من أجل الوصول إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات المعتمدة،، لافتاً إلى أن تطبيق الاتفاق يشكل خطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن.

وقال الصفدي إن بلاده تدعم بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن، وتستضيف مكتبها في عمّان. وعبر وزير الخارجية الأردني عن إدانة بلاده لأي استهداف للسعودية، مشددا على أن أمن السعودية والإمارات جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، لافتاً إلى أن المملكة الأردنية تقف إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها.

يذكر أن غريفيث كان أعلن الأربعاء الماضي أن الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيات الحوثي وافقا على اقتراح بتنفيذ اتفاق الحديدة، مضيفاً أن الأطراف المعنية ستجري المزيد من المناقشات في الاجتماع القادم للجنة تنسيق إعادة الانتشار.