شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصفهم بـ«الفاسدين».. مخطط حوثي لإقصاء وزراء «حزب صالح» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

شرعت مليشيا الحوثي الانقلابية أمس (الثلاثاء) في تنفيذ مخطط لإقصاء قيادات وأنصار حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مؤسسات الدولة خصوصا حكومة الانقلاب التي شكلت بالمناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي والحوثيين. وعلمت "الخليج 365" من مصادر خاصة أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي أصدر توجيهات بإقصاء ومحاكمة من وصفهم بـ«الفاسدين» من اتباع صالح الذين يتهمهم بإفشال مليشياته.

وأصدر رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الانقلابي» مهدي المشاط قرارا بتعيين القيادي الحوثي شرف الدين الكحلاني وزيراً للمالية مع أن الوزارة تتبع حزب صالح.

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وأفادت المصادر بأن المشاط يستعد لإصدار حزمة من القرارات تقضي بإقالة عدد من الوزراء في حكومة الانقلاب بينهم رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور ووزير خارجيته هشام شرف ووزير السياحة ووزراء آخرون، لكن قيادات حوثية نصحته بأن تتم عملية الاقصاء بشكل تدريجي خشية من رد فعل أنصار حزب المؤتمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الانقلاب فرض الأمر الواقع على مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة وابتزازها، إذ أصدرت أمس توجيهات بفرض عشرات من العناصر الموالين لها على شركات الحراسة الأمنية الخاصة.

وأكدت مصادر موثوقة أن المليشيا شددت على ضرورة أن توظف الشركات عددا من عناصرها ضمن الحراسات الأمنية للمراكز والمنشآت التجارية ومنظمات الأمم المتحدة، متهمة من يرفض العمل بأنه جاسوس للشرعية.