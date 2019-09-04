شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تصعد في الضالع والحديدة وإسقاط «مسيرة» في حرض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

شهدت الضالع اشتباكات عنيفة أمس (الثلاثاء) بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني في منطقة الريبي شمال غرب المحافظة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن المليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع «حجر السفلى، باجة، الريبي القفلة، باب غلق، الزبيريات» في الضالع، لتنفيذ اختراق في ظل الإشكاليات التي تشهدها المناطق المحررة في جنوب اليمن. وأوضحت المصادر أن الجيش اليمني رصد تحركات المليشيا وتمكن من إيقاف مسلحيها في كمين محكم، مؤكدة أن جثث قتلاها مترامية في الشعاب والأودية بمناطق التماس.

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وفي ذات السياق، اتهمت ألوية الجيش الوطني في محافظة الحديدة أمس المليشيا الحوثية بالتصعيد في جميع المحاور. وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة العقيد مأمون المهجمي في بيان له أن قصف المليشيا تركز على الأحياء السكنية ومواقع الجيش في مديرية الدريهمي ومنطقة الفازة ومديرية التحيتا والجبلية ومديرية حيس، مؤكداً أن القصف أدى إلى مقتل جندي.

وأفادت مصادر عسكرية بأن المليشيا خدعت بما تناقلته وسائل الإعلام عن انسحاب ألوية من الجيش الوطني من عدد من المحاور في الحديدة والضالع لتعزيز الأمن في عدن وتعتقد أنه بإمكانها تحقيق اختراق.

من جهة أخرى، دمر الجيش الوطني أمس طائرة مسيرة حوثية في مديرية حرض بمحافظة حجة. ووفقاً لمصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة، فإن الطائرة المسيرة كانت تحاول استهداف مناطق مدنية آهلة بالسكان في حرض.