المملكة تدين الهجوم الانتحاري بكابول

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أدانت المملكة العربية

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الانتحاري الذي استهدف مجمعاً سكنياً يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استنكار بلاده، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد العنف والإرهاب والتطرف.

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